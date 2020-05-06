Bilim kurulu üyesi skandal sonrası istifa etti

İngiltere'de sosyal mesafe kuralına uymayarak evlilik dışı ilişkisi olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkan bilim kurulu üyesi istifa etti.

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İNGİLTERE’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal eden bilim kurulu üyesi, kuruldaki görevinden istifa etti. Ferguson’ın, sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Londra merkezli Imperial College’da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, İngiltere’de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren bilim kurulundaki görevini bıraktı.

Ferguson’ın, sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiliz basınındaki haberlerde kadının, başka biriyle evli olduğu, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmişti.

The Telegraph gazetesine istifasıyla ilgili açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyledi.

Ferguson, davranışına gerekçe olarak Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.