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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den çarpıcı 'Evde kal' çağrısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşımda "Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir." ifadelerini kullandı.

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Twitter'dan vatandaşlara koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki "Evde kal" çağrısına karşı evde kalmaları yönünde çağrı yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyi"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Bir bilim kurulu üyesi olarak, işin ciddiyetini anlamayıp hala sokağa çıkanlara bir önerim var; Evde oturup TV izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir.

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