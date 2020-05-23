Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs açıklaması: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır." açıklaması yaptı.

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Prof. Dr. Tevfik Özlü, "AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici" diye konuştu.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Özlü, "Bayram sonrası, farklı bir dünyaya uyanacağımızı, her şeyin tozpembe olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz" düşüncesini dile getirdi. Özlü, vaka sayılarında yaşanan düşüşün, çok büyük bir dalgalanma yaşanmazsa süreceğini söyledi.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Prof. Özlü, açıklamasında şunları kaydetti: Maalesef elimizde sihirli bir değnek yok. Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bazı önlemler kademeli olarak, kurallara bağlı şekilde esnetilmeye başlanacak. Mesela tren seferleri başlayacak ama eskisi gibi tam kapasite değil, yüzde 50 kapasiteyle. İç ve dış hat uçuşları, şehirlerarası otobüs seyahatleri yeniden yapılabilecek ama tüm bunların kendi kuralları olacak. Bu süreçte bir dalgalanma olacak mı? Olursa yeni önlemler ne olacak? Biz de onu gözlemliyor olacağız.

Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır.

AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici olduğu kadar yeni kararlar alınması adına da cesaretlendirici

Aşı ne zaman bulunur?

Aceleci davranmak yok. Kademeli normalleşeceğiz. Aşının bulunması ve uygulanmasının başlamasına en iyi ihtimalle 6 ay var. Bu süreçte maske ve hijyenden vazgeçilmemeli. En kritik olan ise sosyal mesafe. 'Diğerlerini yapıyorum, bu olmasa da olur' denmemeli. Hele ki kalabalık ortamlarda maske tek başına koruyucu değildir. Mesafeyi korumaya devam."