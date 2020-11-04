Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan korkutan açıklama: Su kaynaklı salgınlar...

Mikro organizmalardan da arındırılması gerekiyor: “Şebeke suyuna verilecek olan suların tahlillerinin tam olarak yapılası gerekiyor. Bu ister dip suyu olsun, isterse üst su olsun değişen hiçbir şey söz konusu değil. Bunların tamamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik muayeneden geçirildikten sonra şebekeye verilmesi gerekiyor. Bu sırada başta klorlama ve filtreleme olmak üzere diğer mikro organizmalardan da arındırılması gerekiyor. "