Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın'dan İstanbul'a uyarı! Hastaneler yetmez sokağa çıkma yasağı gelir
İSTANBUL'da koronavirüs salgınındaki artış sürüyor. Bilim Kurulu üyesi Akın, hastanelerde şimdi bir sıkıntı olmadığını ancak böyle giderse sıkıntı yaşanacağını söyleyip uyardı: "Hastanelerde yoğunlaşma da beraberinde sokağa çıkma yasağını getirir."
İstanbul'da koronaviras vakalarındaki artış önlenemiyor. Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'ten sonra Bilim Kurulu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’dan da hastanelerle ilgili korkutan uyarı geldi. "İstanbul’un her yeri iyi değil, ciddi bir artış var" diyen Prof. Dr. Akın, hastanelerdeki yoğunlaşmaya dikkat çekip uyardı: "Hastanelerde yoğunlaşma da beraberinde sokağa çıkma yasağını getirir."
Hastaneler anında dolabilir!
İstanbul'daki vaka artışına rağmen tedbirlere uyma konusunda gösterilen ilgisizliğe İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter paylaşımıyla isyan etmiş ve şu uyarıyı yapmıştı: “Mümkün olduğunca sokağa az çıkalım, bu bir şaka değil. Henüz hastanelerde yer olması sizleri rahatlığa sevk etmesin. Anında dolabilir. Hiç bu kadar yoğun olduğumuz bir dönemi yaşamadık. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbirlere uymuyorsunuz?.”
Bilim Kurulu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’dan da hastanelerle ilgili korkutan uyarı geldi. "İstanbul’un her yeri iyi değil, ciddi bir artış var" diyen Prof. Dr. Akın, yükselişte faktör olan iki unsur bulunduğunun altını çizdi. Akın, artışın nedenleri olarak da "Toplu taşımın çok kalabalık olması ve restoran, pazar yeri gibi yerlerde mesafenin ortadan kalkması" olarak saydı.
Kalabalıklar seyreltilmedikçe durumun gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alacağına da vurgu yapan Prof. Dr. Akın, hastanelerde yatan sayısındaki artışa dikkat çekip ekledi: