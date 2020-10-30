Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın'dan İstanbul'a uyarı! Hastaneler yetmez sokağa çıkma yasağı gelir

Bilim Kurulu üyesi Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’dan da hastanelerle ilgili korkutan uyarı geldi. "İstanbul’un her yeri iyi değil, ciddi bir artış var" diyen Prof. Dr. Akın, yükselişte faktör olan iki unsur bulunduğunun altını çizdi. Akın, artışın nedenleri olarak da "Toplu taşımın çok kalabalık olması ve restoran, pazar yeri gibi yerlerde mesafenin ortadan kalkması" olarak saydı.