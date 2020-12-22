Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan bakın kimin oğlu çıktı! Kardeşlerini Rumlar öldürmüş
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 1963 yılında eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğlu olduğunu açıkladı. Necmi İlhan, şuan Kıbrıs'ta 'Barbarlık Müzesi' olarak bilinen yerin kendi evleri olduğunu söyledi. 'Kanlı noel' olarak bilinen toplu katliamda Rumlar, 3 çocuğu ve 1 kadını da saklandıkları küvette öldürmüştü. Binbaşı Nihat İlhan’ın katliamın haberini çobandan alması ise kahretti.
21 Aralık 1963 tarihi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en karanlık günlerden biriydi. EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek ve Enosis ülküsünü gerçekleştirmek için kanlı saldırılarını düzenledi. O dönemde Kıbrıs’ta bulunan askeri hastanenin yöneticiliğini yapan ve o zaman binbaşı rütbesinde olan emekli Tabip Tuğgeneral Nihat İlhan’ın küvette kurşuna dizilen üç çocuğu ve eşi, yüzlerce masum sivilin katledildiği bu saldırıların en akılda kalanıydı.
Tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen bu olayı 63’üncü yıldönümünde, Nihat İlhan’ın oğlu olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gazetecilere anlattı. Prof. Dr. İlhan, o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
"Rumlar tarafından şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğluyum"
1963 yılında yaşanan bu olayın çok elim bir hadise olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Ben Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanıyım. Aynı zamanda da 1963 yılında eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın oğluyum." diye konuştu.
Türk vatandaşları taradılar: Kanlı saldırıyı anlatan İlhan, Bundan 57 yıl önce 21 Aralık 1963’te Rumlar ayaklanarak o sırada birlikte yaşanan Lefkoşa’da Türk mahallelerini basıyorlar. Aslında ilginçtir ki Ledra Palas dediğimiz Birleşmiş Milletler Karargâhına çok yakın mesafede ve şu an Mürüvvet İlhan Sokak olan mahalleye geliyorlar. Burası bir Türk mahallesi, Lefkoşa’da ve orada önüne çıkan evlerdeki Türk vatandaşlarını tarayarak ilerliyorlar." dedi.