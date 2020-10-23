Bilim kurulu üyesi 10 soruda grip aşısını yanıtladı: Yüksek risk grubunda mıyım?
TÜRKİYE'de bu yıl grip aşısı yüksek risk grubundaki bireylere yapılacak. Prof. Dr. Levent Akın, akıllarda oluşan sorulara net cevaplar verdi. Yanıt bulan sorulardan bir tanesi de 'benim hastalığım yüksek risk grubunda mı' İşte o 10 soru ve yanıtları...
Grip aşısı hakkında beklenen açıklama dün gelmişti. Kimlerin grip aşısı yaptıracağı e- Nabız sisteminde belli olmuştu. Bu duruma yönelik Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Levent Akın konuştu. Akın, grip aşısıyla ilgili akıllara takılan soruları Hürriyet gazetesine yanıtladı.
1) Grip aşısında Sağlık Bakanlığı risk skoru uygulamaya başladı. Belli hastalıkları olanlar, 5 ve üzeri puan toplayanlar öncelikli aşı olabilecek. Neden böyle bir skorlamaya gidildi?
Türkiye’de şu anda düzenli grip aşısı olan ama olması gerekmeyen bir grup var. İkincisi, düzenli aşı olan ve mutlaka olması gerekenler var (İleri derece olmasa da diyabetliler, tansiyon hastaları gibi). Üçüncüsü ise aşı olması gereken ama gidip olmayanlar var (Örneğin ileri derece diyabeti olanlar). Burada şu sorun ortaya çıktı.
Grip aşısı bir şekilde bulup alabilene mi yaptırılacak yoksa ihtiyacı olana mı yapılacak? Türkiye bir seçim ve planlama yaptı. Eleştirileri de dikkate alıyoruz. Ama şu unutulmamalı, Türkiye ağır olabilecek hastaları gözden çıkarmadı.
2) Dünyada da böyle bir puanlamaya gidildi mi?
Dünya, direkt bu puanlamayı kullanmasa da farklı yöntemler kullanarak öncelikli aşı vurulması gereken kişileri belirledi.