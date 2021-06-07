Bilim Kurulu üyeleri tarih ve sayı verdi! Tam normalleşme ne zaman?

Koronavirüs önlemlerinde gevşemeye gidildi. Ancak bazı yasaklar devam ediyor. Vatandaş o yasakların ne zaman kalkacağını, tam normalleşmenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 2021 yıl sonu Covid-19 projeksiyonunu paylaştı. Baz senaryoya göre önlemlerin gevşetilmesi için kritik eşik tam aşılamada 21 milyon kişinin aşılması. Hedef ise sonbahara yüzde 60 aşılama ile girilmesi.