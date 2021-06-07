Bilim Kurulu üyeleri tarih ve sayı verdi! Tam normalleşme ne zaman?
Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 2021 yıl sonu Covid-19 hedefini açıkladı. Senaryoya göre önlemlerin gevşetilmesi için kritik eşik 21 milyon kişinin iki doz aşılanması. Hedef ise sonbahara yüzde 60 aşılama ile girilmesi.
Koronavirüs önlemlerinde gevşemeye gidildi. Ancak bazı yasaklar devam ediyor. Vatandaş o yasakların ne zaman kalkacağını, tam normalleşmenin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bilim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin 2021 yıl sonu Covid-19 projeksiyonunu paylaştı. Baz senaryoya göre önlemlerin gevşetilmesi için kritik eşik tam aşılamada 21 milyon kişinin aşılması. Hedef ise sonbahara yüzde 60 aşılama ile girilmesi.
Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'ya konuşan Bilim Kurulu üyeleri, çift doz aşılamada 21 milyon kişiye ulaşılmasının önlemleri gevşetmekte kritik eşik olduğunu vurguladı.
Yaz aylarında kapalı ortamlarda kalabalıkların toplanma oranının azalması ve bu süreçte aşılamanın devam etmesiyle sonbahara daha düşük riskle girilmesi hedefleniyor.
Verilen bilgiye göre yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 30’una denk gelen 21 milyon kişinin çift doz aşısının tamamlanmasıyla yaz aylarında önlemler adım adım gevşetilebilir.