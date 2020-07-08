Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Yeni tedbirler neler?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapıyor

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Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşiyor. Coronavirüs gündemine dair önemli kararların ele alındığı toplantıda, vaka sayısındaki son durum ve önlemlere yönelik kararlar, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleriyle masaya yatırılıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanmıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca toplantı sonrası basın açıklaması yapıyor;

Dünyada geçen hafta sadece 400 binden fazla insana korona tanısı kondu. Sizden şu anda 12 milyon vaka olduğunu, 550 bine yakın can kaybının olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. İlk can kaybımızı açıkladığımız acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum.



Hastalığa yol açan virüs solunum yoluyla buluşmaktadır. Maske dünyada en önemli tedbirdir. Vakaların tırmandığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da yetersiz olduğu ülkelerdir. Yaşayıp geldiğimiz hayat bu tedbirlere göre düzenlenmiş bir hayat değildir. İstatistiklere göre bir kısmı yoğun bakıma gidecek, bir kısmı entübe hasta olacak. Sizce bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı? Demek ki kurallara uyarken 2 amacımız var. Virüse yakalanmamak ve virüsü yaymamak.

8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır

Nişan törenleri, taziyeler, alışveriş merkezleri asker uğurlamaları. Açık ve ya kapalı ortak mekanlar. Tatile gidenler, tedbirlerin kendileri için olduğunu bilmelidir. Düğünlerde bir çiftin sevincine yarın korku düşürmek bile tek başına etkili olmalıdır. Cenazeler taziyeler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan risk almamalıdır. Gençlerimiz testi pozitif çıkan mehmetçikten mesuldür. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır.

Vakaların kaynağı düğünler

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisindedir. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.

En çok vaka olan iller

Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehabete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.

Pik raporları

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.

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