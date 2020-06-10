Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Yeni tedbirler alınacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Peki, bugünkü toplantının öne çıkan başlıkları ne? Yeni tedbirler alınacak mı? Normalleşme sürecinin bundan sonra nasıl işleyeceği belli oluyor.

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Koronavirüs ile mücadelenin esnetildiği ve yavaş yavaş normalleşme sürecine girildiği bu günlerde dün gelen Cumhurbaşkanlığı kabinesi normalleşme kararlarının ardından, gözler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yapacağı toplantıya çevrildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında yeni tavsiye kararlarının alınması söz konusuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklama yapıyor;

Bizlerle gece gündüz mesai yapan bakanlık görevlilerimize sevgi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. İl Sağlık müdürlüklerimizi, filyasyon ekibimizi gelinen nokta için kutluyorum.

Son derece önemli bir nokta var. Sizlere teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş, mutlak surette kazanılmış bir mücadelenin teşekkürü değil. Neticesi kuvvetle öngörülen bir savaşta birbirimize güç veren teşekkürlerdir.

Hayatımızı maske, temizlik, sosyal mesafe ilkeleri içerisinde düzenlememiz şart

Koronavirüs sebebiyle ilgili kısıtları büyük oranda kaldırdı. Cumhurbaşkanımız önlemlerin, yeni durum kararları dünkü kabine toplantısı ardından açıkladı. Üzerinde durulan şart koronavirüsün kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, temizlik, sosyal mesafe ilkeleri içerisinde düzenlememiz şarttır.

Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır

65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arasında dışarı çıkabilecektir. Bu grubun evde kalmasının sebebi Kovid 19'a karşı ciddi dezavantaja sahip olmalarıdır. Kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı dezavantıjın ortadan kalkması değildir.

65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçar dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir.

Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altı kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Başta çocuklarımız olmak üzere hastalığı belirtisiz taşıyan, bulaştırıcılıkta potansiyeli olan gruptur. Vaka sayımızın, kayıplarımızın azalması gençlerimizin ve fadekar vatandaşlarımıza bağlıdır. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hem bir hak hem hak edilmiş teşekkür olarak görürler umarım.

Bu günlerin örnek genci maskesini takan, mesafesini koruyan genç

Sevgili gençler salgın döneminde genç olmak kabahat değildi. Belirti göstermeden virüsü taşıma potansiyeli taşımanız maalesef evlerde kaldınız. Güç de mesuliyet de artık sizde. Bu günlerin örnek genci maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir.

Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin

Kıymetli büyüklerim evde kaldığınız günler boyunca riskten uzak kaldınız. Şimdi serbestlik gelmiş olması riskin kalktığı anlamına gelmiyor. Günde 10 saat olan serbest zaman hakkınızı ihtiyatlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizden ricam evden geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin.

Yurt dışından gelenlere test ve karantina olacak mı?

Bu geçişlerin uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Avrupa ülkeleri bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi. Avrupa ülkeleri bu testi önermiyor ve yapmıyor. Biz Türkiye'de turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerleşim yerlerini sertifikalandırarak, bilgilendirerek detayları belirlemiş olduk. Biz şunu yapmak istiyoruz. Yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Ateş yüksekse, bulgu varsa, en ufak şüphe varsa hastanede tedavisini planlıyor olacağız. Takvimle bu planlandı. Almanya'ya ne zaman açılacak... Ülkelerle görüşülerek takvimde mutabık kalındı. O ülkelerde vaka durumunu bilmek istiyoruz. Seferler yapıldığında o ülkelerde bir risk olduğunu görürsek yeniden değerlendirme süreci içinde olacağız.

Ölüm oranı önlemlere rağmen neden 65 yaş üstünde yüksek çıkıyor?

Bizi yanıltan oranın yüksekliği.. 1 Nisan öncesi toplam vakanın içindeki 65 yaş sütü oranı yüzde 15.7 idi. Kısıtlama sonrası bu oran yüzde 7.5'a düştü. Yani yarı yarıya düştü. 1 Nisan öncesi gibi olsaydı, bu sayı iki katına kadar çıkmış olacaktı, sayı belki 10 binlere yakın olurdu.

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