Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak! Alınan yeni tedbirler neler?
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplanmıştı. Peki, bugünkü toplantının öne çıkan başlıkları ne? Yeni tedbirler alınacak mı? Bakan Fahrettin Koca açıklayacakAbone ol
Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nda, koronavirüs ile mücadelede son durum ele alındı.
Vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilirken, yeni önlemler de masaya yatırıldı.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.