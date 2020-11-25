Bilim Kurulu toplanıyor, sokağa çıkma yasağı genişleyecek iddiası

Corona virüs Bilim kurulu saat 17.00'de toplanacak. Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak.

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Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından bir takım kısıtlamalar getirildi ancak vatandaşların yasakları delmesi ve kurallara riayet etmemesi Bilim Kurulu'nu harekete geçirdi.

Son dakika gelişmesine göre; Corona virüs Bilim kurulu saat 17.00'de toplanacak. Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak.

Kısıtlamalar genişleyecek mi?

Bilim Kurulu toplantısında kısıtlamaların genişletileceği hatta sokağa çıkma yasağının cumartesi ve pazar günleri 48 saat olarak düzenleneceği düşünülüyor.

Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 231 testten, 7 bin 381 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 161 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 672'ye yükseldi.

3 il için önemli uyarı

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü. Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor" ifadelerini kullandı.