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Bilim Kurulu toplanıyor sokağa çıkma yasağı, 65 yaş yasağı ve seyahat yasağı geri mi geliyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Son zamanlarda artan vaka ve ölüm sayılarının ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

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Türkiye'de son 24 saatte bin 572 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Son 24 saatte bin 3 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

''Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor''
Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
Koronavirüste artan vaka sayıları sonrasında Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanacak. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Yeni yasakların gelmesi gündemde. Özellike hafta sonları sokağa çıkma yasağının yeniden uygulamaya konulacağı konuşuluyor.

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Foto Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü yasağı geri geliyor Galeriye Gözat
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