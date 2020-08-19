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Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Son günlerde artan vaka sayılarının değerlendirileceği toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak.

Türkiye'de günlük vaka sayılarında son günlerde artış yaşanıyor. Bakan Koca, 18 Ağustos verilerini açıklarken, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" sözlerine yer verdi.

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