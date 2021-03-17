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Bilim Kurulu toplandı! Vaka sayıları patladı hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor

Günlük koronavirüs vaka sayısı 17 bine yükseldi. Risk haritasında 'mavi' olan sadece 3 il kaldı. İşte tüm bunların ardından Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık BakanıFahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de toplandı. Toplantıdan, hükümete yeni yasaklar konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor. İlk Kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği belirtilirken, restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor. 

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