Bilim Kurulu toplandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle saat 17.30'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19.15'te açıklama yapacak. Sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusu da toplantı sonrası yapılacak açıklamada belli olacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de ölü sayısı 75'e yükseldi

Öte yandan, Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e, toplam vaka sayısının ise 3 bin 629'a ulaştığını belirtti.