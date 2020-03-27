HABER /  SAĞLIK
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Bilim Kurulu toplandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu koronavirüs gündemiyle saat 17.30'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19.15'te açıklama yapacak. Sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusu da toplantı sonrası yapılacak açıklamada belli olacak.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapacak.

Türkiye'de ölü sayısı 75'e yükseldi
Öte yandan, Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e, toplam vaka sayısının ise 3 bin 629'a ulaştığını belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı
İngiltere Başbakanı Johnson ve Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandı İngilizler şokta!
Koronavirüs yüzünden ölmüştü! Aytaç Yalman hastaneye yatmayınca virüs yayılmış
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Nijerya'daki Lassa ateşi salgınında ölü sayısı 176'ya çıktı
Oğluna sarılamayan doktor gözyaşlarına boğuldu
İstanbul’da maske satışında silahlar konuştu! 2'si ağır 4 yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika! 8 ülkede 50 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti
Mehmet Beşir Öncel kimdir ölüm sebebi ne koronavirüs mü öldürdü?
Ekrem İmamoğlu koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı
Yapı Kredi Diyarbakır şube müdürü kim koronavirüs iddiası vahim
Cenk Renda'nın koronavirüs testinin sonucu belli oldu
Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru ekranı-2020 İŞKUR
Yorumlar