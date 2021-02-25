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Bilim Kurulu toplandı! Gündem aşı, sokağa çıkma yasakları ile kafe ve restoranların açılması

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu kritik gündemle toplandı. Bakan Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıda normalleşme adımları ve aşıyla ilgili son gelişmeler var. 1 Mart itibariyle sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması ile restoran ve kafelerin açılmayla ilgili son değerlendirme yapılacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplandı. Tüm gözler toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart itibariyle gevşemenin başlatılacağını duyurmuştu. Bakan Koca, toplantı sonrası saat 109:00'da sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması, kafe ve restoranların tekrar açılması ile ilgili son kararı açıklayacak. 

1 Mart itibariyle 'yerinde karar' dönemi başlıyor

Koronavirüsle mücadelede 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

4 risk grubuna göre karar verilecek

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılacak

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.

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