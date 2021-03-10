Bilim Kurulu toplandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı ile birlikte kafe ve restoranlar da kapanıyor mu?

Normalleşme adımlarının ardından koronavirüs vakaları hızla tırmanıyor. Günlük vaka sayısı 13 bin 700'leri aşarken Türkiye'nin Risk Haritası'nda 'Çok Yüksek Riskli' illerin sayısı bir haftada 17'den 26'ya yükseldi. Tüm bu gelişmelerin ardından Sağlık bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de toplandı. Hangi yasaklar geri geleceği bu toplantıda belirlenecek...

Abone ol

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantıda artan koronavirüs vaka sayıları ile risk haritasında kızaran illerle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Toplantıdan hükümete bazı yasakların geri getirilmesi yönünde bir tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

Cumartesi yeniden yasak mı oluyor?

Geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasız ilk cumartesi gününde ortaya çıkan manzara herkesi endişeye sevk etti. Vaka sayıları arttı çoğu il haritada kızardı. Toplantıda yeni tedbirlerin alınması hatta cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanmaya başlanması önerisi çıkacağı belirtildi.

Kırmızı illerde restoran ve kafeler açılamazken, diğer üç kategorideki illerde açılmıştı. Artan vakalar ve kapalı mekanlardan gelen tıklım tıklım görüntüler sonrası restoran ve kafe yasağının genele yayılabileceği belirtiliyor.

Kırmızı ve turuncu illerin sayısı hızla yükseldi

27 Şubat – 5 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı haritasında birçok ilde artış olduğu görülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın 'Kontrollü normalleşme' kapsamında açıkladığı 'mavi-sarı-turuncu-kırmızı' haritasındaki çok yüksek ve yüksek riskli il sayısı 39’dan 48’e yükseldi.

Türkiye genelinde 17 olan "Çok Yüksek Risk"li yani 'Kırmızı' il sayısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son haritaya göre 26'ya yükseldi.

Geçen hafta "Çok Yüksek Risk" seviyesinde yani 'Kırmızı' kategoride olan 17 ilin toplam nüfusu 12 milyondu. Bu hafta "Çok Yüksek Risk" seviyesine yükselen 26 şehrin nüfus toplamı ise 34 milyona çıktı!