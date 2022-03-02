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Bilim Kurulu en kritik kararlar için toplandı! Maske yasağı kaldırılıyor

Bilim Kurulu en kritik kararlar için toplandı! Maske yasağı kaldırılıyor

Korona salınıyla birlikte yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Maske yasağı bugün kaldırılıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin koca başkanlığında toplandı. Koca 2 gündür şifreli olarak maske yasağının kaldırılacağı müjdesini veriyordu. Bilim Kurulu sonrası saat 18:00'de Bakan Koca açıklama yapacak ve maske yasağının kaldırıldığını duyurması bekleniyor...

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu son dönemin en kritik kararlarını vermek üzere toplandı. Toplantıda maske yasağının sona erdirilmesi, başta olmak üzere Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili son durum masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18:00'de alınan kararları açıklayacak. 

Maske konusunu da ele alacağız
Sağlık Bakanı Koca, bugün saat 18:00 için randevu vermiş ve "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" demişti. Koca bugün erken saatlerde de "Saat 18.00’de yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız" deyip Ülkü Tamer'in "İçime çektiğim hava değil gökyüzüdür" dizelerini paylaştı. 

Bakan Koca'nın son iki paylaşımı 'maske yasağı kalkıyor' şeklinde değerlendirildi. Koca, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Bundan böyle hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini takarak kendisini izole etmiş olsun" demişti. 

Bilim Kurulu'nun masasında neler var?
Edinilen bilgiye göre açık mekanlarda maske ve mesafe kuralı kaldırılacak. Park, bahçe ve sokaklarda maske ve mesafe zorunlu olmayacak. Lokantaların açık mekanları da bu kapsamda değerlendirilecek.

Toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, sinema gibi kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun devam edebileceği belirtilirken, buralarda da zorunluluğun kaldırılması seçeneği masada.

Koronavirüs testi pozitif çıkanların evde karantinaya alınması uygulamasına da son verilebileceği belirtiliyor. Pozitif hastaların maske takarak dışarı çıkabilmeleri gündemde...

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