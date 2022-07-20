Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez konusu: Kara deliğin içine girilirse ne olur?

Bilim kurgu filmleri veya uzay ile ilgili belgesel izleyen hemen hemen herkesin dikkatini çeken konulardan birisi olan kara delik, araştırdıkça derinleşen ve daha da karmaşık hale gelen bir konu olarak biliniyor. Kara delikler ile ilgili birçok teori bulunsa da tam olarak kara deliğin sırrı henüz tam olarak çözümlenebilmiş değil. Kara delik denildiği zaman akıllara ilk başta 'kara deliğin içine girersek ne olur' sorusu geliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...