Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmez konusu: Kara deliğin içine girilirse ne olur?
Uzay denildiği zaman akla ilk gelen konulardan birisi kara delikler oluyor. Tam olarak henüz çözümlenemeyen kara deliklerle ilgili insanların aklında türlü soru işaretleri bulunuyor. Peki bir insan kara deliğin içine girdiğinde başına gelebilecek şeyler nelerdir?
Bilim kurgu filmleri veya uzay ile ilgili belgesel izleyen hemen hemen herkesin dikkatini çeken konulardan birisi olan kara delik, araştırdıkça derinleşen ve daha da karmaşık hale gelen bir konu olarak biliniyor. Kara delikler ile ilgili birçok teori bulunsa da tam olarak kara deliğin sırrı henüz tam olarak çözümlenebilmiş değil. Kara delik denildiği zaman akıllara ilk başta 'kara deliğin içine girersek ne olur' sorusu geliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda tarihin ilk kara delik fotoğrafı yayınlandığında, insanlığın uzayı anlama yolculuğu daha da anlam kazanmıştı. Ancak bu görüntü, pek çok insan için düşündükleri kadar etkileyici bir görüntü değildi. Kara delik olarak isimlendirilen kozmik cisim, bir fotoğrafta görebileceğimizden çok daha büyük gizemleri bünyesinde barındırıyor ve her yeni araştırma ile konu giderek daha ilginç bir hale geliyordu.
Christopher Nolan'ın 2014 yapımı Interstellar(Yıldızlararası) filminde karakterimiz, bir kara deliğin içine girer ve zaman yavaşlaması dışında çok da büyük olaylar yaşamaz. Elbette, bu bir film olduğu için başrolü bir anda yok edemezsiniz, ancak gerçekten bir kara deliğin içine girdiğiniz zaman, gerçek başrolün kozmik evren olduğunu görme ihtimaliniz çok daha fazla. Bir kara delik içine girildiğinde ne oluyor sorusunun yanıtını Business Insider internet sitesinde yayınlanan makale ışığında inceledik.
Mutlak yok oluş:
Heyecan kaçıran bir spoiler gibi görünse bile baştan söylemek gerekiyor ki; bir insan, bir kara deliğin içine girdiği hatta yaklaştığı zaman bile ölecektir. Ancak bu ölüm, düşündüğümüzden daha büyük bir ölüm. Zira ardında kendisine dair en ufak bir iz, atom parçacığı bile kalmayacaktır.