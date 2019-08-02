Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Kendi cinsiyetlerini kendileri belirliyor

Bilim insanları tek bir embriyonun yumurta içinde 4,7 dereceye kadar sıcaklık farkı tecrübe edebileceğini ve 2 dereceden yüksek herhangi bir değişimin kaplumbağa yavrularının cinsiyet oranını büyük ölçüde değiştirebileceğini belirledi.