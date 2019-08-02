Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Kendi cinsiyetlerini kendileri belirliyor

Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Kendi cinsiyetlerini kendileri belirliyor

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada kaplumbağa embriyolarının kendi cinsiyetlerini belirlediği ortaya çıktı. Bu keşif dünya tarihinin çok sıcak dönemlerinde nasıl hayatta kaldığını açıklıyor.

Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Kendi cinsiyetlerini kendileri belirliyor - Sayfa 1

Kaplumbağa embriyolarının yumurtalarının içinde kıpırdayarak kendi cinsiyetlerini belirlemede rol oynadığını ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı. Sürüngenlerde cinsiyet kuluçka dönemindeki sıcaklıklar tarafından belirleniyor. Daha sıcak ortamlar dişiler yaratıyor.

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Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Kendi cinsiyetlerini kendileri belirliyor - Sayfa 2

Ancak Current Biology'de yayımlanan çalışmaya göre embriyolar yumurtanın içinde kıpırdayarak “Goldilocks Bölgesi”ni (Yaşanabilir Bölge) bulabiliyor ve böylelikle aşırı sıcaklara karşı kendilerini koruyarak dengeli bir cinsiyet oranı oluşturuyor.

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Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Kendi cinsiyetlerini kendileri belirliyor - Sayfa 3

Bilim insanları tek bir embriyonun yumurta içinde 4,7 dereceye kadar sıcaklık farkı tecrübe edebileceğini ve 2 dereceden yüksek herhangi bir değişimin kaplumbağa yavrularının cinsiyet oranını büyük ölçüde değiştirebileceğini belirledi.

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Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Kendi cinsiyetlerini kendileri belirliyor - Sayfa 4

Çalışmanın yardımcı yazarı, Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden  Profesör Richard Shine, “Bu sıcaklığa bağlı cinsiyet tayini yapan sürüngen türlerinin Dünya tarihinin sıcaklıkların şimdikinden çok daha yüksek olduğu dönemlerinde nasıl hayatta kaldığını açıklayabilir” dedi.

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