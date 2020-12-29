Bilim insanlarından koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirebilecek beş gıda önerisi

Ton balığı

Tavsiye eden kurum : Bohai Üniversitesi, Çin

Konserve ton balığı, Türkiye’de dahil olmak üzer tüm dünyada tüketilen popüler besinler arasında yer alıyor. Omega-3 ve protein içeriği yüksek olan iyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da vücudu güçlendirebileceği düşünülüyor.

Ekim ayında Food Chemistry dergisinde yayınlanan bilimsel bir makale; ton balığından elde edilen proteinlere ve bunların koronavirüs enfeksiyonunu önlemede rol oynayıp oynamadıklarına baktı. Çin’de yer alan Bohai Üniversitesinden araştırmacılar, ton balığını oluşturan peptitleri inceledi. Ton balığının vücut tarafından sindirildiğinde oluşturulan 142 peptitin Kovid-19’un vücuda girdiği Mpro enzimi ve ACE2 reseptörü ile nasıl reaksiyona girdiğini modellemek için bilgisayar sistemleri kullanıldı. ACE2, koronavirüsün insan hücrelerine açılan kapısı olarak biliniyor ve Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinden çıkıntı yapan başak protein tarafından hedef alınıyor.