Bilim insanlarından koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirebilecek beş gıda önerisi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünya genelinde 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olurken Kovid-19'a karşın aşılanan insanların sayısı da artmaya devam ediyor. Araştırmacılar, düzenli beslenme ve bağışıklık sistemi arasında önemli bir ilişki olduğunu, özellikle D vitamini ve Omega 3 gibi maddeler içeren besinlerin Kovid-19'la mücadelede etkili olabileceğini yaptıkları küresel çalışmalarda ortaya koydu. İşte; Kovid-19 karşı etkili olabileceği belirtilen 5 gıda...
Ton balığı
Tavsiye eden kurum : Bohai Üniversitesi, Çin
Konserve ton balığı, Türkiye’de dahil olmak üzer tüm dünyada tüketilen popüler besinler arasında yer alıyor. Omega-3 ve protein içeriği yüksek olan iyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı da vücudu güçlendirebileceği düşünülüyor.
Ekim ayında Food Chemistry dergisinde yayınlanan bilimsel bir makale; ton balığından elde edilen proteinlere ve bunların koronavirüs enfeksiyonunu önlemede rol oynayıp oynamadıklarına baktı. Çin’de yer alan Bohai Üniversitesinden araştırmacılar, ton balığını oluşturan peptitleri inceledi. Ton balığının vücut tarafından sindirildiğinde oluşturulan 142 peptitin Kovid-19’un vücuda girdiği Mpro enzimi ve ACE2 reseptörü ile nasıl reaksiyona girdiğini modellemek için bilgisayar sistemleri kullanıldı. ACE2, koronavirüsün insan hücrelerine açılan kapısı olarak biliniyor ve Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinden çıkıntı yapan başak protein tarafından hedef alınıyor.
Tam adı ana proteaz olan Mpro ise virüsün çoğalmasına sağlayan ve koronavirüs tarafından oluşturulan enzime deniliyor. Çalışmada; ton balığı temelli 142 peptitin hem Mpro hem de ACE2 arasındaki etkileşimlere müdahale edebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, ton balığındaki peptitlerin Mpro üzerindeki 13 farklı amino asit ile etkileşime girdiğini ve virüsün çoğalmasını engelleyebileceğini gösterdi. Ayrıca peptitlerin ACE2 üzerindeki on konuma bağlandığına inanıyor; bunlardan sekizi başak proteinini hedefliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan British Dietetic Association (BDA) Sözcüsü Hannah Whittaker, "Araştırma, ton balığıiçindeki bir proteinin bir ACE2 reseptörüne tutunduğunu ve potansiyel olarak SARS-CoV-2 bağlanmasını engelleyebileceğini gösteriyor. İnsanlar daha fazla ton balığı yemenin Kovid-19’u durduracağını düşünebilir ancak aşırı ton balığı tüketimi yüksek cıva içeriği nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir" ifadelerini kullandı.
Bitter çikolata ve üzüm
Tavsiye eden kurum: North Carolina Eyalet Üniversitesi, ABD
Flavanoller; yeşil çay, misket üzümleri, bitter çikolata, yaban mersini ve şarap gibi birçok farklı gıda ürününde bulunan bir grup kimyasal bileşiğe deniliyor. 60 yaşın üzerindeki insanlarda kan dolaşımı ve gelişmiş zihinsel çeviklik dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilen maddeye ait flavan-3-ols olarak bilinen bir alt grubun koronavirüsle savaşmaya yardımcı olabileceği belirtildi. ABD’de yer alan North Carolina Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, flavanollerin Kovid-19’la savaşmaya yardımcı olmak için bir kişinin bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini görmek istedi ve Mpro enzimine odaklandı. Çalışmanın yazarı Profesör De-Yu Xie, "Yeni tip koronavirüsteki Mpro enzimi, virüsün kendini kopyalaması ve bir araya getirmesi için gereklidir. Bu enzimi devre dışı bırakabilirsek virüs ölür" dedi.
Frontiers in Plant Science dergisindearalık ayında yayınlanan çalışma; flavan-3-ol'lerin Mpro'ya bağlanabildiğini, işlevini engellediğini ve dolayısıyla çoğaltma ve yayılma yeteneğini engellediğini buldu. Xie, "Muscadine üzümlerinin kabuklarında ve tohumlarında bu önleyici kimyasallar bulunur. Çalışmamızın verileri, bu nutrasötik bileşiklerin ve yeşil çay, üzüm ve kakao özlerinin koronavirüsün yıkımına yardımcı olmak için kullanılabileceğini önermektedir" açıklamasını yaptı.