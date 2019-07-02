Bilim insanlarından bir ilk! Yapay zeka grip aşısı öncekilerden daha etkili

Öncekilerden çok daha güçlü: "Daha iyi grip aşılarına ihtiyacımız vardı" diyen Petrovsky, bu aşının öncekilerden daha güçlü olduğunu anlattı: "Aşıyı bir aracın motoruna benzetirsek, bu motora ekleyebileceğimiz bir turbo şarj cihazı geliştirdik diyebiliriz."