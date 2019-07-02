Bilim insanlarından bir ilk! Yapay zeka grip aşısı öncekilerden daha etkili
AVUSTRALYA'da Flinders Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, yapay zekanın tasarladığı ilk grip aşısını geliştirdi.
Grip aşısı, çeşitli rahatsızlıkları bulunan hastalara doktor uyarısıyla tavsiye edilmiyor. Bazen de grip aşısı yaptıran kişiler, aşının etkisi olmadığını söylüyor. Ancak yapay zeka kullanılarak geliştirilen yeni grip aşısının, eskisinden kat kat daha faydalı olduğu söyleniyor.
20 yıldır geliştirilme aşamasında: Flinders Üniversitesi Doç. Dr. Nikolay Petrovsky, bu aşıyı geliştirmenin 20 yıllarını aldığını, araştırmalarının 15 yıldır ABD tarafından fonlandığını söyledi.
Öncekilerden çok daha güçlü: "Daha iyi grip aşılarına ihtiyacımız vardı" diyen Petrovsky, bu aşının öncekilerden daha güçlü olduğunu anlattı: "Aşıyı bir aracın motoruna benzetirsek, bu motora ekleyebileceğimiz bir turbo şarj cihazı geliştirdik diyebiliriz."
Ne zaman kullanıma sunulacak?: Aşı kısa süre içinde ABD'de 12 ay sürecek klinik testlere başlayacak. Aşının bir özelliği de bağışıklık sisteminin griple mücadeledeki tepkisini güçlendirmesi.