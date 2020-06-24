Bilim insanları Samanyolu Galaksisi'nde 6 milyar Dünya olabileceğini açıkladı

Gök bilimci Jaymie Matthews de Samanyolu'nda 400 milyar kadar yıldızın bulunduğunu, yüzde 7'sinin G-tipi sınıfına girdiğini, bunun da 6 milyar kadar yıldızın Dünya benzeri gezegenlere sahip olabileceği, bir diğer deyişle Güneş'e benzeyen her 5 yıldızın yörüngesinde Dünya benzeri bir gezegenin var olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.