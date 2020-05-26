Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı

Araştırmacılar, koronavirüsün yayılımını durdurmak için maske takmanın gerekli olduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar hapşırıken, öksürürken, konuşurken ve hatta nefes alırken bile ağız ve burunlarında yer alan mikro-organizmalar havaya yayılmaya devam ediyor. Bu yüzden toplu taşımaları kullanan ve kapalı ortamda bulunan herkes, ağız ve burunlarını kapatan bir maske takarak kendisini ve çevresindeki insanları korumak zorunda" açıklamasını yaptı.