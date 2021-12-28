Bilim insanları gribin bugüne kadar hiç fark edilmeyen güvenlik açığını buldu
ABD'li bilim insanları grip virüsünde şimdiye kadar fark edilmemiş bir güvenlik açığı buldu. Nature dergisinde yayınlanan yeni keşif gribe karşı her yıl tekrar aşı olma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.
Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulundaki bilim insanları halk arasında 'grip' diye bilinen influenza virüsü üzerine yaptıkları araştırmada virüsün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını keşfettiler.
Scripps Research'te biyoloji profesörü olan kıdemli yazar Andrew Ward, yeni buluşları için, "Bir virüs üzerinde yeni bir güvenlik açığı bölgesi keşfetmek her zaman çok heyecan verici. Çünkü bu rasyonel aşı tasarımının önünü açıyor ve bunca yıldır grip aşısı üzerindeki çabalara rağmen hala keşfedilecek yeni bir şeyler olduğunu gösteriyor" dedi.
Grip, sürekli mutasyona uğrayan bir virüs olduğu için günümüzde kullanılan grip aşıları her yıl Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği yeni tiplemelere göre güncelleniyor.
Bunun sebebi ise kısaca şöyle açıklanabilir:
"Günümüzdeki grip aşıları virüste 'hemaglutinin' yani 'HA' adlı proteinin baş kısmını hedef alıyor. Virüsün bu kısmı ise en değişken bölümlerden birisi ve mutasyona açık. Yani aşının yeni mutasyonlara göre her yıl güncellenmesi gerekiyor."