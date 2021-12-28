Bilim insanları gribin bugüne kadar hiç fark edilmeyen güvenlik açığını buldu

Scripps Research'te biyoloji profesörü olan kıdemli yazar Andrew Ward, yeni buluşları için, "Bir virüs üzerinde yeni bir güvenlik açığı bölgesi keşfetmek her zaman çok heyecan verici. Çünkü bu rasyonel aşı tasarımının önünü açıyor ve bunca yıldır grip aşısı üzerindeki çabalara rağmen hala keşfedilecek yeni bir şeyler olduğunu gösteriyor" dedi.