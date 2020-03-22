Bilim insanları Çin'in koronavirüs raporunu çıkardı
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bilim insanları virüse yakalanmış 72 bin 314 hastayı analiz etti. Çinli bilim insanlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor. İşte rapora yansıyan sonuçlar...
Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi geçen ay, koronavirüse yakalanan 72 bin 314 hastayla ilgili bilgilerin analiz edildiği bir belge yayımladı.
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Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla ilgili mekanizmayı anlamanın zaman alacağını belirtiyor. Ancak Çinli bilim insanlarının yayımladığı veriler kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sunuyor.
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Verilere göre kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali neredeyse eşit.
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Hastalığın yüzde 51'i erkek
Çin'de hastalığa yakalananların yüzde 51'i erkek, yüzde 48,6'sı kadın.
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