Bilim insanları çığır açacak dedi! Bugün saat 16.00'da dünyaya açıklanıyor
AVRUPA Güney Gözlemevi yaptığı bir basın duyurusunda, 10 Nisan'da yani bugün saat 16.00'da çığır açacak bir duyuru yapacaklarını açıkladı.
Bilim insanları bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen 'çığır açıcı' gelişmeyle ilgili olduğunu belirtti. Peki bu 'çığır açacak' bilimsel paylaşım ne? Bazı bilgiler sızdı...
ABD Ulusal Bilim Vakfı, 2012'de bir kara deliğin çevresini gözlemlemek için kurulan Event Horizon Teleskobu'ndan (EHT) elde edilen 'çığır açıcı sonucu' bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla açıklayacağını duyurdu. Medyaya sızan haberlere göre bu çığır açıcı gelişme, bugüne kadar görüntülenmesi imkansız sayılan kara deliklerle ilgili.
Kara deliğin fotoğrafı çekildi
Kara deliklerde 'zamanın olmadığına' ya da çok yavaş aktığına inanılıyor. Uzayda 'zamansız' yolculuğun anahtarı olarak görülen bu delikler başka evrenlere ulaşmak adına çözülmesi gereken bir esrar olarak görülüyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bugün açıklanacak olan 'çığır açıcı' gelişme o kara deliklerden birinin ilk kez çekilen fotoğrafı olacak.
Saat 16.00'da açıklanacak bulguların astrofizik açısından bir dönüm noktası olabileceği belirtiliyor. Zira kara deliklerin çevresi evrendeki en vahşi yerlerden biri olarak gösteriliyor ve kendisine yaklaşan yıldızları, gezegenleri, gazı, tozu ve her çeşit elektromanyetik radyasyonu geri döndürülemez şekilde yutuyor.