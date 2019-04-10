Bilim insanları çığır açacak dedi! Bugün saat 16.00'da dünyaya açıklanıyor

Kara deliğin fotoğrafı çekildi

Kara deliklerde 'zamanın olmadığına' ya da çok yavaş aktığına inanılıyor. Uzayda 'zamansız' yolculuğun anahtarı olarak görülen bu delikler başka evrenlere ulaşmak adına çözülmesi gereken bir esrar olarak görülüyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bugün açıklanacak olan 'çığır açıcı' gelişme o kara deliklerden birinin ilk kez çekilen fotoğrafı olacak.