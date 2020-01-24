Bilim insanları 3 bin yıl sonra diriltti! Ölü rahip Nesyamun’un sesini dinleyin
DÜNYA bu olayı konuşuyor. Bilim insanları, 3 bin yıl önce mumyalanmış Mısırlı rahip Nesyamun’un sesini yapay ses telleriyle hayata döndürdü.
Bilim insanları, antik Mısırlı bir rahibin sesini 3D yazıcı aracılığıyla hayata döndürdü. Araştırmacılar çalışmaları neticesinde 'e' sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar. Ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğü açıklandı. Peki rahip Rahibin kimdir? Bulunan rahip sesi nasıl bulundu? Cevabı haberimizde...
Rahibin, XI. Ramses’in şiddet dolu hükümdarlığı sırasında yaşadığı biliniyor. Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan Nesyamun, şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese ihtiyaç duyuyordu. Nesyamun öldüğünde sesi de susmuş oldu, ancak ölümünden 3 bin yıl sonra bilim insanlarından oluşan bir ekip, sesini hayata döndürmeyi başardı.
BBC Türkçe’nin haberine göre; bilim insanları, Nesyamun’un ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak günümüze taşıdılar. Araştırmacılar çalışmaları neticesinde ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.
Ölü bir insanın sesinin ilk kez bilim aracılığıyla hayata döndürüldüğü düşünülüyor. Bilim insanları gelecekte bilgisayar programları aracılığıyla, Nesyamun’un sesinden cümleler elde etmeyi umuyor.