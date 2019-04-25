Bilim adamları düşünceyi sese çeviren cihaz icat etti

Bilim adamları düşünceyi sese çeviren cihaz icat etti

California'da yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda beyinden geçen düşünceleri sese çeviren bir cihaz üretildi.

Bilim adamları düşünceyi sese çeviren cihaz icat etti - Sayfa 1

California Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten ekip teknolojinin "heyecan verici" olduğunu söyledi. Nature dergisinde yayımlanan çalışmada insanların konuşma yetilerini kaybettikleri hastalıklarda da bu cihazı kullanabilecekleri söylendi.

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Bilim adamları düşünceyi sese çeviren cihaz icat etti - Sayfa 2

Nasıl çalışıyor?

Akıl okuma teknolojisi iki aşamada işliyor. İlk aşamada beyinin dudakları, dili, gırtlak ve çeneyi hareket ettiren bölümüne elektrotlar yerleştiriliyor ve beynin bu bölgesindeki elektrik sinyalleri algılanıyor.

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Bilim adamları düşünceyi sese çeviren cihaz icat etti - Sayfa 3

Bilgisayarda farklı sesler için ağzın ve gırtlağın hareketleri kopyalanıyor. Sonunda "sanal ses aygıtından" sentetik bir konuşma duyuluyor.

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Bilim adamları düşünceyi sese çeviren cihaz icat etti - Sayfa 4

Neden bu şekilde çalışıyor?

Her bir sözcüğün kodunun elektrik sinyalleri için beyni taramanın daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu girişimler sınırlı başarıya ulaştı. Ağzın şekline ve seslerine odaklanarak bilim insanları bir ilke imza attı.

Araştırmacılardan biri Profesör Edward Chang "İlk defa olarak bu çalışma bir kişinin beyin faaliyetlerine dayanarak cümlelerle konuşmanın önünü açtı. Bu heyecan verici ilkenin kanıtı teknoloji erişilir olduğunda konuşma yetilerini kaybeden hastalar için de kullanılabileceğini gösteriyor" dedi.

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