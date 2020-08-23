Bilim adamları açıkladı! İşte kansere karşı koruyan içecek yüzbinlerce insanı...
Kanser... Her yıl milyonlarca insanı pençesine alan hastalık... Avustralyalı bilim insanlarında göre, dünyadaki her bir insan günde en az iki fincan kahve içseydi, yüz binlerce insan ölümcül karaciğer kanserinden kurtulmuş olacaktı...
Avustralyalı bilim insanlarında göre, dünyadaki her bir insan günde en az iki fincan kahve içseydi, yüz binlerce insan ölümcül karaciğer kanserinden kurtulmuş olurdu.
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MedicalXpress’in aktardığına göre araştırmacılar, günde 2-3 fincan kahve tüketiminin kansere yakalanma şansını yüzde 38, kanserden ölme riskini de yüzde 46 azalttığına işaret etti.
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Günde 4 ve daha fazla fincan bu rakamları sırayla yüzde 41 ve 71 seviyesine yükseltiyor.
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Bilim insanları, 2016’daki karaciğer kanser vakalarını analiz etti. Bu dönemde, 1 milyon 240 binden fazla kişi karaciğer kanserinden hayatını kaybetti.
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