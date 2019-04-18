Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Beyinleriyle tarihi başarıya imza atıldı

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, ölümden uzun süre sonra belirli beyin fonksiyonlarının canlandırılıp canlandırılmayacağı araştırıldı. Bunun için kesimhaneden aldıkları 32 domuzun beynini, kesim işleminden 4 saat sonra geliştirdikleri bir sisteme bağlayan uzmanlar, domuzların beyinlerini kısmen canlandırdı.