Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Beyinleriyle tarihi başarıya imza atıldı

Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Beyinleriyle tarihi başarıya imza atıldı

AMERİKA Birleşik Devletleri Yale Tıp Fakültesi'nde görevli uzmanlar, 32 ölü domuzla yaptıkları deneyde şok bir sonuç elde etti.

Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Beyinleriyle tarihi başarıya imza atıldı - Sayfa 1

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, ölümden uzun süre sonra belirli beyin fonksiyonlarının canlandırılıp canlandırılmayacağı araştırıldı. Bunun için kesimhaneden aldıkları 32 domuzun beynini, kesim işleminden 4 saat sonra geliştirdikleri bir sisteme bağlayan uzmanlar, domuzların beyinlerini kısmen canlandırdı. 

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Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Beyinleriyle tarihi başarıya imza atıldı - Sayfa 2

Domuz beyinlerine 6 saat boyunca, sentetik kan içeren özel ve onarıcı sıvı kokteylinin ritmik pompalandığı, bu sürenin sonunda hücre ölümünde azalma, damarlarda iyileşme ve beyin hücreleri arasında iletişimi sağlayan bağlantılarda kısmi hareketlilik gözlendi. 

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Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Beyinleriyle tarihi başarıya imza atıldı - Sayfa 3

Beyinlerin ayrıca, damarların genişlemesini sağlayan bir ilaca normal tepki verdiği, oksijeni, neredeyse normal bir beynin kullandığı miktarda harcadığı tespit edildi. 

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Bilim adamları 32 ölü domuzla deney yaptı! Beyinleriyle tarihi başarıya imza atıldı - Sayfa 4

Bu çalışmanın amacı nedir?
Bilim adamları, çalışmanın amacının bilinci yerine getirmek olmadığının, domuz beyinlerinde farkındalık anlamına gelen geniş çaplı elektriksel aktiviteye rastlanmadığının altını çizdi. 

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