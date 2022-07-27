Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile evlilik açıklaması yaptı!
Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile evlilik açıklaması yaptı. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü isim "Evliliğin zorunluluğunu hissetmiyorum" açıklamaları ile dikkat çekti.
Bir dönem Tarkan'la yaşadığı ilişki ile hafızalara kazınan Bilge Öztürk geçtiğimiz yaz kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü isim Nişantaşı City'de görüntülendi. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile evlilik açıklaması yapan Öztürk'ün sözleri dikkat çekti.
Megastar Tarkan'ın sevgilisi olarak magazin dünyasına adını duyuran Bilge Öztürk, Tarkan'la 7 yıllık ilişkisini 2008'de bitirmişti.
43 yaşındaki Bilge Öztürk geçtiğimiz yaz sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamaya balamış ve aşkları uzun süre gündemden düşmemişti.
Ardından Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.