Biletleri 40 bin TL'ye kadar çıkıyordu! Reynmen'e sahnede 'playback' tepkisi geldi

Youtube'da 233 milyon kez dinlenen 'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla 'tık' almıştı.