Bilecik'te üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bilecik'te üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı

BİLECİK'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen kadın yaralandı. Cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bilecik'te üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı - Sayfa 1

BİLECİK'te, kaldırımda yürüyen Aynur Göksu'nun (54) başına bir iş merkezinin 2'nci katındaki penceresinden cam düştü. Ağır yaralanan Göksu, hastanede tedaviye alındı.

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Bilecik'te üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı - Sayfa 2

İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana gelen olayda; kaldırımda kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü.

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Bilecik'te üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı - Sayfa 3

Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu'nun yardımına vatandaşlar koştu.

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Bilecik'te üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı - Sayfa 4

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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