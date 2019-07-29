Bilecik'te üzerine cam kaplama parçası düşen kadın yaralandı
Demirören Haber Ajansı
BİLECİK'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen kadın yaralandı. Cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
BİLECİK'te, kaldırımda yürüyen Aynur Göksu'nun (54) başına bir iş merkezinin 2'nci katındaki penceresinden cam düştü. Ağır yaralanan Göksu, hastanede tedaviye alındı.
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İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana gelen olayda; kaldırımda kızları ve torunuyla birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun başına, 5 katlı iş merkezinin 2'nci katındaki pencereden cam düştü.
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Kanlar içinde yere yığılan ve ağır yaralanan Göksu'nun yardımına vatandaşlar koştu.
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İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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