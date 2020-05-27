Bilecik'te uğur böceği sandı tehlikeli gerçek ortaya çıktı

"Ben de uğur böceği zannettim"

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Hakan Ertürk “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim. Sonra detaylı inceleyince örümcek olduğunu gördüm. Sonra internette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olan halk arasında uğur böceği örümceği öğrendim. Sonrasında fotoğrafladıktan sonra örümcek yoluna devam etti. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım” dedi.