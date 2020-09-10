Bilecik'te herkesi şaşırtan hobi! Eski buzdolaplarını atmak yerine bakın ne yapıyor
BİLECİK'te hobi olarak başladığı işte büyük başarı elde eden Göksel İssi Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarında davet edildi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde eski buzdolaplarının içine kurduğu sistemle hobi amaçlı beslemeye başladığı akvaryum karidesi üretici, bir yıl içerisinde üretimini 4 katına çıkartı.
Bölgede ürettiği akvaryum karidesleri ile adından söz ettiren genç girişimci Göksel İssi, Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan ürünleri Fuarında yetiştirdiği akvaryum karideslerini sergileyecek.
Konu hakkında açıklama yapan Göksel İssi, akvaryum karidesi üretiminin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygın olduğunu ve iklim nedeni ile Bilecik'te kimsenin yapmadığını belirtti.
İssi yaptığı açıklamada ""Geçen yıl Pazaryeri’ne ARGE merkezimizi 3 havuz ve 3 tür olarak kurmuştuk. Bu yıl biraz daha büyüttük şu an için 9 ayrı tür 12 havuzda üretime devam ediyoruz." dedi.