Bilecik'te feci tren kazası 2 makinist hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Bilecik'te klavuz tren raydan çıktı. Kaza sonucu iki makinist hayatını kaybetti.

Türkiye güne can sıkan tren kazası haberi ile uyandı.

Bilecik'te meydana gelen kazada 2 makinist hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Kılavuz tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan 2 makinistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hızlı tren seferleri durdu

Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu. Savcının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor..