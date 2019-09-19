Bilecik'te feci tren kazası 2 makinist hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Bilecik'te klavuz tren raydan çıktı. Kaza sonucu iki makinist hayatını kaybetti.
Türkiye güne can sıkan tren kazası haberi ile uyandı.
Bilecik'te meydana gelen kazada 2 makinist hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında bulunan Şelale rampaları mevkiinde meydana geldi. Kılavuz tren henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Trende bulunan 2 makinistin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hızlı tren seferleri durdu
Kaza nedeniyle hızlı tren seferleri durdu. Savcının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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