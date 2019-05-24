Bilecik'te feci kaza 2 TIR'ın arasında kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te feci kaza 2 TIR'ın arasında kaldı

BİLECİK’te meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altında kalan aracın sürücü feci şekilde can verdi. Merhumun cenazesi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik'te feci kaza 2 TIR'ın arasında kaldı - Sayfa 1

BİLECİK Osmaneli ilçesine seyir halinde bulunan Üzeyir A. idaresindeki 66 LG 935 TIR'ın dorsesi Gülümbe rampalarında havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak karşı şeritten gelen Gökhan U. yönetimindeki 08 K 0693 plakalı TIR'a ve Fevzi Bağlan'ın (70) kullandığı 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.

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Bilecik'te feci kaza 2 TIR'ın arasında kaldı - Sayfa 2

2 TIR arasında kalan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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Bilecik'te feci kaza 2 TIR'ın arasında kaldı - Sayfa 3

Araç içinde sıkışan Fevzi Bağlan'ın cenazesi olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, kazada Bilecik-Osmaneli karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi.

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Bilecik'te feci kaza 2 TIR'ın arasında kaldı - Sayfa 4

Kazaya karışan araçların kaza yerinden çekildikten sonra trafik normale dönerken, merhum Bağlan'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

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