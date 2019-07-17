Bilecik'te ekilen patatesleri içinden domates çıktı
İhlas Haber Ajansı
BİLECİK’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.
BİLECİK’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı.
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Ramazan Meşe, “Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik.
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Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık.
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Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi.
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