Bilecik'te ekilen patatesleri içinden domates çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bilecik'te ekilen patatesleri içinden domates çıktı

BİLECİK’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü sakinleri ektikleri patatesleri içinden domates çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Bilecik'te ekilen patatesleri içinden domates çıktı - Sayfa 1

BİLECİK’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyünde bahçesine patates eken Ramazan Meşe, patates yapraklarında domatesleri görünce şaşkınlık yaşadı.

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Bilecik'te ekilen patatesleri içinden domates çıktı - Sayfa 2

Ramazan Meşe, “Bahçemize eşimle birlikte patatesle birlikte birçok sebze diktik.

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Bilecik'te ekilen patatesleri içinden domates çıktı - Sayfa 3

Patateslerimiz büyümeye başlayınca patates yapraklarında domatesleri görünce şaşırdık.

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Bilecik'te ekilen patatesleri içinden domates çıktı - Sayfa 4

Konuyu köylülerimizden birkaç kişiye danıştığımda son zamanlar bu bölgede patateslerden domates çıktıklarını söyledi.

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