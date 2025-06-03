Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü

Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.