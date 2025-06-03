Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü
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Eğitim uçağı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü. Kaza kırıma uğrayan uçaktaki pilot yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.
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Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.
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Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı pilot, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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