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Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü

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Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü

Eğitim uçağı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü. Kaza kırıma uğrayan uçaktaki pilot yaralandı.

Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü - Resim: 1

Alınan bilgiye göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi semalarındayken henüz bilinmeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

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Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü - Resim: 2

Arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçağın pilotu yaralandı.

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Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü - Resim: 3

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı pilot, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı! Tarlaya zorunlu iniş yaparken ters döndü - Resim: 4

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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