Bilecik'te doğa yürüyüşü yaparken farkedildi dünyanın en tehlikelilerinden biri çıktı
BİLECİK'te doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir topluluk, yürüyüş esnasında dünyanın en tehlikeli örümceklerinden biri olarak bilinen kurt örümceğini fark edince ne yapacaklarını şaşırdı.
Saldırgan olarak değerlendirilmeyen ancak kendini savunmak için karşısındakini ısırdığı bilinen kurt örümceği, uzun süre sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görüntülendi. Bu örümcek, en tehlikeli 9 türden biri olarak adını duyurmuş ve avlarını kurt gibi takip etmesiyle nam salmıştır.
Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Topluluğu üyelerinin yürüyüşü esnasında bulunan örümcek hakkında bilgi veren grup üyesi Tuncay Erik, şu açıklamalarda bulundu:
- "Bu örümceklerin diğer ismi de avcı ya da arazi örümceğidir."
- "Bu örümceğin karşı karşıya bakan iki büyük gözünün altında, ikisi yukarı, dördü aşağı bakan 6 gözü daha vardır."
Diğerleri gibi ağ örmezler
- "Kurt örümcekleri bilenen örümcekler gibi ağ örmezler"
- "Yaprak ya da taş altı gibi uygun bir yerde saklanır, iyi gören gözleri ve hızlı hareket etme kabiliyetleri ile avlarının peşinde koşarak onları yakalarlar."
- "Gün içinde genelde yuvalarının dışında koşarlarken görünürler"
Isırığıyla öldürür mü?
Tuncay Erik, kurt örümceğinin gece ve gündüz sürekli av peşinde olduğunu anlatarak, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:
- "Bu örümcek türü saldırgan olarak değerlendirilmese de çoğunlukla insanları kendilerini savunmak için ısırır."
- "Kurt örümcekleri zehirlidir ancak ısırıkları tehlikeli sayılmaz. Zehirli örümcekler olmalarına rağmen zehirleri öldürücü değildir."
- "Örümceğin büyük dişleri ısırık yerinde fiziksel travmaya neden olur."