Bilecik'te doğa yürüyüşü yaparken farkedildi dünyanın en tehlikelilerinden biri çıktı

Isırığıyla öldürür mü?

Tuncay Erik, kurt örümceğinin gece ve gündüz sürekli av peşinde olduğunu anlatarak, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

- "Bu örümcek türü saldırgan olarak değerlendirilmese de çoğunlukla insanları kendilerini savunmak için ısırır."

- "Kurt örümcekleri zehirlidir ancak ısırıkları tehlikeli sayılmaz. Zehirli örümcekler olmalarına rağmen zehirleri öldürücü değildir."

- "Örümceğin büyük dişleri ısırık yerinde fiziksel travmaya neden olur."