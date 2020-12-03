Bilecik'te 2 bin TL'ye aldı fabrikanın teklifini reddetti! Gözü gibi bakıyor
ESKİŞEHİR'de kuru yemişçilik yapan İsmail Çankaya, hafta sonları geldiği memleketi Bilecik'in İnhisar ilçesinde kullandığı 61 yaşındaki traktörü görenleri şaşırtıyor.
Tarım belgeselleri izlerken nostaljik traktörlere merak saran 45 yaşındaki Çankaya, Amerikan menşeli 1959 model traktörünü 10 yıl önce Eskişehir'den 2 bin liraya satın aldı. Çankaya, İnhisar'a 16 kilometre uzaklıktaki Akköy köyünde bulunan sarı renkli, motorundan yüksek ses çıkaran, orijinalliğini korumaya çalıştığı traktörüne binmek ve bakımı yapmak için hafta sonlarını iple çekiyor.
Yıllardır Eskişehir'de yaşayan Çankaya, merakından dolayı pek çok tarım ve traktör fuarını gezdiğini söyledi. En büyük hobisinin traktörler olduğunu belirten Çankaya, "Eski model olacak tabii ki. Onlara bakım yapıp kullanmak hoşuma gidiyor." dedi.
Bahçede gördü: Çankaya, uzun yıllar Konya Ovası'nda kullanılan traktörünü Eskişehir'de gezerken bir bahçede görüp satın aldığı bilgisini verdi.
Teklifleri reddetti: Traktörünün taliplisinin çok olduğunu vurgulayan Çankaya, "Arkadaşlarım ısrarla 'Traktörü bana ver, fabrikanın önüne koyayım.' teklifinde bulundu ama benim için değerli olduğu için vermedim. " şeklinde konuştu.