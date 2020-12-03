Bilecik'te 2 bin TL'ye aldı fabrikanın teklifini reddetti! Gözü gibi bakıyor

Teklifleri reddetti: Traktörünün taliplisinin çok olduğunu vurgulayan Çankaya, "Arkadaşlarım ısrarla 'Traktörü bana ver, fabrikanın önüne koyayım.' teklifinde bulundu ama benim için değerli olduğu için vermedim. " şeklinde konuştu.