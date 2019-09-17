Bilecikli kadınlar üretiyor bu karpuzun içi sapsarı tohumu ise Osmanlı'dan kalma
BİLECİK'in merkeze bağlı Yeniköy'ünde kadın çiftçiler, hastalara şifa veren ve özellikleri saymakla bitmeyen sarı karpuz hasadına başladı.
Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği'nin üyeleri olan kadınlar, her yıl yaptıkları karpuz hasadına start verdi. Ancak ürettikleri bu karpuz diğerlerinden çok farklı. Nedeni ise bu karpuzun tohumlarının atalardan kalmış olması ve içinin kırmızı değil de sarı renge bürünmüş olması.
Kadınlar tarafından ekilen sarı karpuzun şifa saçtığını öne süren Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, hasat esnasında şu açıklamalarda bulundu:
Milli duruş sergilenmeli
- "Ata tohumlarımızın geliştirmesi ve üreticilerimizin atalarından kalan çevre şartlarına uyum kabiliyeti yüksek tohumların kullanımının yaygınlık kazanmasını sağlamalıyız."
- "Ayrıca tarıma dayalı sanayi entegrasyonu ve son teknolojik imkanları kullanarak tarımsal üretim de milli duruş sergileyerek yerelde kalkınmayı gerçekleştirmeliyiz"
Yıllardır yetiştiriliyor
Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Necla Türker ise; amaçlarının kendilerini Türkiye ve dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, Yeniköy'de yıllardır karpuz yetiştirdiklerini ve bunun çekirdeğinin atalarından, dedelerinden kalma olduklarını belirtti.