Bilecikli kadınlar üretiyor bu karpuzun içi sapsarı tohumu ise Osmanlı'dan kalma

Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği'nin üyeleri olan kadınlar, her yıl yaptıkları karpuz hasadına start verdi. Ancak ürettikleri bu karpuz diğerlerinden çok farklı. Nedeni ise bu karpuzun tohumlarının atalardan kalmış olması ve içinin kırmızı değil de sarı renge bürünmüş olması.