Bilanço ağırlaşıyor! Endonezya'da yaşanan toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Bilanço ağırlaşıyor! Endonezya'da yaşanan toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi - Resim: 1

Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kayması sonrası arama kurtarma ekipleri, zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bilanço ağırlaşıyor! Endonezya'da yaşanan toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi - Resim: 2

Antara ajansının haberine göre arama kurtarma ekiplerinin yetkilisi Ade Dian, faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 25'e çıktığını, kayıp 65 kişi için çalışmalara şiddetli yağışlar nedeniyle yarın devam edileceğini belirtti.

Bilanço ağırlaşıyor! Endonezya'da yaşanan toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi - Resim: 3

Dian, arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci toprak kaymasının meydana geldiğini, çalışmalara geçici süreyle ara verdiklerini kaydetti.

Bilanço ağırlaşıyor! Endonezya'da yaşanan toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi - Resim: 4

Dün, toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

