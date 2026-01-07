Bilal Erdoğan'dan Malatya'da Türkiye Yüzyılı vurgusu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için çok güçlü bir akademik araştırma altyapısına ihtiyacımız var. Dünya bunalımlı dönemlerden geçiyor. Bu bunalımlı dönemlerle ilgili fikren ortaya açılımlar getirecek düşünce insanları yetiştirmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin yerli ve milli yeni entellektüel kılıfa çok ciddi ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Suluköy Kahramanlar İlkokulu'nun bahçesindeki "50. Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni"nde, İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılı dolayısıyla birçok faaliyet planladıklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk aylarda daha çok insani yardımlara ağırlık verdik. Peşinden de 50 okula 50 kütüphane yapalım dedik. Bunlardan 36'sını Milli Eğitim Bakanlığımızın yönlendirdiği okullara yaptık. 130 binin üzerinde kitabı yani bir okul başına aşağı yukarı 2 bin 500-3 bin kitaplık kütüphane, çalışma alanı hem öğrencilerin çalışabileceği hem kitap okuyabileceği alan olsun hem de okullara kitap kazandıralım dedik. İlkokullarda ilkokul yaşlarına göre, ortaokullarda ortaokula göre, lisede liseye göre kitaplarla bunları şekillendirdik. Tabii ki okullarımızın uygun yerlerinin büyüklüğüne göre yerinde projelerimizi uyguladık. Deprem bölgesinde Malatya'da 4 okulda olmak kaydıyla 36 okulumuza bu kütüphaneleri kazandırmış olduk."

Vakıf olarak Türkiye'de en üst düzey akademisyenlerin yetişmesi, mevcut akademisyenlerin daha büyük projeler yapabilmesi için çalıştıklarını, desteklerini seferber ettiklerini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin en büyük, en prestijli akademik ödülleri olan İlim Yayma Ödülleri'ni 2 yılda bir verdiklerini ifade etti.

"Düşünce insanları yetiştirmeye ihtiyacımız var"

Öğrencilerin daha yüksek düzeyde yetişmeleri, daha büyük araştırma yapmaları, bilim ve ilim insanlarının dünya çapında çalışmalara imza atmalarını istediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bunlar aslında Türkiye Yüzyılı iddiamızın altlığını oluşturacak. Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirmek için çok güçlü bir akademik araştırma altyapısına ihtiyacımız var. Dünya bunalımlı dönemlerden geçiyor. Bu bunalımlı dönemlerle ilgili fikren ortaya açılımlar getirecek düşünce insanları yetiştirmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin yerli ve milli yeni entellektüel kılıfa çok ciddi ihtiyacı var. Dolayısıyla İlim Yayma Vakfı olarak inşallah bu konuda Sayın Bakanımızı, bakanlığını desteklemeye devam edeceğiz. Çalışmalarından dolayı kendisini takdirle izliyoruz."

"Okullarımızı devletimiz yapıyor. Öğretmenlerimizi görevlendiriyor. Okullarımızın bütün ihtiyaçlarını bütçe imkanları el verdiğince gerçekleştiriyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda Türkiye dünyada eğitim alanında müthiş bir hikaye yazdı. Gerçekten eşi benzeri olmayan bir hikaye yazdı. Bunu devletimiz başarırken sivil toplum olarak bizim üzerimize düşen artık eksiklikleri tamamlamak, okullarımızın kalitesini bir sınıf yukarı nasıl çıkarabiliriz diye çalışmak. Biz şunu görüyoruz belli yerlerde bir iş adamı, bir hayırsever bir okula hami olduğu zaman o okulun kaderinin değiştiğini görüyoruz. Bir vakıf, dernek bir okula hami olduğu zaman o okulun seviyesinin çok hızlı yükseldiğini görüyoruz. Devletimiz bu kadar ciddi alt yapıyı başarmışken bizim sivil toplum kuruluşları olarak okul aile birlikleriyle birlikte okullarımızı biraz daha desteklerimize inşallah bu 50. yıl kütüphaneleri örnek olmuştur."