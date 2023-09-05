Bilal Erdoğan Turhan Çömez'in elini neden sıkmadı?

Dünden beri en çok sorulan soru:

- Bilal Erdoğan Turhan Çömez'in elini neden havada bıraktı?

Turhan Çömez, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem doktoru hem de özel kalem müdürüydü. Ailenin en yakınındaki isimdi yani.



Sonra?

Sonrası yok!

Bildiğimiz şeyler yani.



Balıkesir'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreş şampiyonasına Etnospor'a verdiği destekle bildiğimiz Bilal Erdoğan, CHP'li Ahmet Akın'la el sıkışıyor ama Turhan Çömez'in elini havada bırakıyor.

Bizim oralarda, "hasım" olarak bellenen kişilerin eli, düğünlerde, derneklerde, hatta cenazelerde tutulmaz.

Turhan Çömez'in geçmişteki imalı açıklamalarından ötürü Bilal Erdoğan kendisini "hasım" olarak bellemiş olabilir!

Benimkisi sadece tahmin...

Başka bir sebep var mı bilmiyorum.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ NEDEN AĞLIYOR?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yeni bir bomba daha patlattı:

- Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri, Milli Eğitim ve Turizm Bakanlığı konusunda anlaşmıştık. Kemal Bey kazansaydı üç bakanlık Zafer Partisi'ne verilecekti.

Şaşırdık mı?

Ümit Özdağ'ın bu açıklamasına YSP'li Meral Danış Beştaş şaşırmış ama.

- Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik?"

Meral Hanım, aslında bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi anlatıyor ve Ümit Özdağ'a lütfedilen bakanlıklar için "korkunç" ifadesini kullanıyor:

- Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na' dedik.

Kadın haklı!

Haklı ama doğruları söylemiyor.

Meral Danış Beştaş başta olmak üzere, HDP'nin tepesinde ya da aşağısında bulunan herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la nasıl bir pazarlığın içerisinde olduğunu biliyordu.

Bile isteye, "Kemal Kılıçdaroğlu kazansın" diye Kılıçdaroğlu-Özdağ birlikteliğine, gizli pazarlıklarına göz yumdular. Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ görüşmesinin ardından saatlerce toplantı yaptılar. Sonra çıkıp, her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri açıkladılar.

Peki bugün niye kızıyorlar?

Çünkü, geçmişte "destek açıklaması yapacaksınız" dayatmasıyla karşı karşıya kaldılar. İtiraz edemediler zira gelen talimat kesindi. Hal böyle olunca kuzu kuzu destek açıklaması yapmak zorunda kaldılar.

Meral Danış Beştaş'ın "korkunç" benzeri ifadelerini mesaj olarak okuyabilirsiniz. "Bakın kimi desteklememizi istemişsiniz" mesajı. Kime? Tabii ki Pervin Buldan'ın dağlardaki dostları Karayılan ve ötesine...

Sabır Toktaş adındaki twitter kullanıcısı bu konularda müthiş ayrıntılar veriyor. İşin ilginç yanı, yalanlanmıyor da... Olup bitenleri anlamak için, bu arkadaşların paylaşımlarına bir göz atın derim.