Bilal Erdoğan, ilk iftarını Arakanlı Müslümanlarla birlikte açtı

Bilal Erdoğan ve eski futbolcu Mesut Özil, Arakanlı Müslümanlarla ilk iftarı birlikte açtı. Bilal Erdoğan ve annesi Emine Erdoğan 2017 yılında da aynı bölgeyi ziyaret etmişti.

2017 yılında Emine Erdoğan ve Bilal Erdoğan, Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanları ziyaret etti. Bölgede eğitim faaliyetleri başlatıldı, hastaneler kuruldu ve sağlık hizmetleri verildi. Türkiye, insani yardım konusunda aktif rol üstlendi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Cox Bazar bölgesindeki sığınmacı kampında ailesini zulümden kurtarmak için hayatta kalma mücadelesi veren ve bugün TİKA Cox’s Bazar’daki kalkınma elçilerinden biri olarak görev yapan Arakanlı Muhammed Ayub’un çadırına konuk olarak ramazanın ilk iftarını yaptı.

Programa eski futbolcu Mesut Özil de katıldı.​​​​​​​