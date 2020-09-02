Bikinisi yüzünden frikik veren Hazal Filiz Küçükköse'den kötü haber geldi
ÇEŞME'de plajda bikinisini değiştirirken frikik veren Hazal Filiz Küçükköse'nin işletmeci Alp Güler ile ilişkisi son buldu.
Tuan Tunalı ile boşanmanın ardından iki senedir işletmeci Alp Güler ile beraber mutlu bir beraberliği olan Hazal Filiz Küçükköse'nin aşkı bitti. Alp Güler ile on gün önce anlaşmalı olarak, olaysız bir şekilde ayrıldığı söylendi.
Hazal Filiz Küçükköse geçen yıl 32'nci yaşını kutlarken Alp Güler, güzel oyuncuya yarım altın takarak herkesi şaşırtmış, çift bu sürpriz hediyeyle magazin sayfalarına haber olmuştu fakat bu mutluluğun da bir sonu geldi.
Öte yandan Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de kız arkadaşlarıyla sezon yorgunluğunu atarak denizin ve güneşin keyfini çıkartırken basın muhabirlerinin kameralarına yakalandı.
Güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hazal Filiz Küçükköse, şezlongta oturduğu esnada ıslanan bikinisini değiştirmek istedi fakat fark etmeden fena bir frikik verdi.