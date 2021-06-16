Bikinili ve mayolu pozlarıyla nefes kesti! Defne Samyeli'nin fit vücudunu gören şaştı kaldı
Fit vücuduyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli pembe mayolu ve siyah bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti
49 yaşındaki oyuncu, şarkıcı, sunucu Defne Samyeli rol aldığı Sol Yanım dizisinin 17 Şubat'ta final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Samyeli erken final yapan projesinin ardından Miami'ye gitmişti.
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ABD'den Türkiye'ye dönen Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı.
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Günler sonra 49. yaşına girecek olan Samyeli'nin bikinili fotoğrafları nefesleri kesti.
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Güneşin ve denizin tadını çıkaran Samyeli pozlarını 'Denizde…' notuyla paylaştı.
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